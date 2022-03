Firenze aspetta Vlahovic: il biglietto di un tifoso sull'auto dei giocatori

Si scalda l'atmosfera nell'attesa della semifinale di andata di Coppa Italia Fiorentina-Juve. Dopo l'annuncio dei Postini Fiorentini, che hanno deciso di non garantire la cura di sempre per alcune vie "juventine", ecco un nuovo, chiarissimo messaggio per i bianconeri e Dusan Vlahovic in primis. Il gigante serbo torna al Franchi per la prima volta dopo il passaggio alla Juventus a gennaio e i tifosi viola hanno già fatto sapere che gli riserveranno un'accoglienza pesante e dura. Alla vigilia, il club gigliato aveva invitato a stemperare il clima ed "evitare cori razzisti e discriminazioni" ma basta leggere il biglietto lasciato sull'auto di un giocatore della Fiorentina per rendersi conto che a Firenze non hanno ancora digerito la delusione dell'ultima sessione di mercato invernale.