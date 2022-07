Jovic e il dato curioso: già più gol con la Fiorentina che col Real

FIRENZE - Un poker per far sognare in grande i tifosi della Fiorentina, incantati dal loro nuovo numero 21. Luka Jovic ci ha messo poco a lasciare il segno nella sua avventura italiana, realizzando quattro gol alla sua prima uscita stagionale contro il Real Vicenza in amichevole, partita vinta dalla squadra di Italiano 7-0. Un debutto - seppur in un match non ufficiale - perfetto che ci regala un dato curioso: il serbo ha già segnato più gol con la Fiorentina (4) che con il Real Madrid in 51 gare (3). In Spagna la scintilla tra i Blancos e il centravanti ex Eintracht non è mai scattata, a Firenze però Jovic è in cerca di riscatto. E l'inizio fa ben sperare.