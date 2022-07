Fiorentina, Amrabat: "Pronto e carico per una grande stagione"

FIRENZE - "Sono pronto e carico, speriamo di fare tutti insieme una grande stagione". Così ha parlato Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina , dal ritiro di Moena . Il giocatore marocchino ha raccontato di come la scorsa stagione sia stata importante per ritrovare una certa continuità di rendimento in campo: "Negli ultimi due mesi dello scorso campionato ho giocato molto e questa è una cosa molto importante per un giocatore, perchè ho trovato continuità e ritmo partita. Per me è stata molto importante a gennaio scorso anche la Coppa d'Africa, perchè ho giocato lì cinque partite e da quel momento ho iniziato a vedere di più il campo anche con la Fiorentina ".

"Ho sempre avuto un buon rapporto con Italiano"

Amrabat ha poi spiegato il suo rapporto con mister Italiano: "E' stato importante mister Italiano. Ho avuto sempre un buon rapporto con lui, anche quando prima non giocavo, mi ha sempre aiutato e ha sempre parlato con me. Alla fine è arrivato il mio momento e si è visto che sono un giocatore che può giocare in questo sistema, con questo gioco e con questo mister". Continua il centrocampista viola: "Per me è importante il ritmo partita. Non ho mai sentito la pressione. Chi mi conosce bene sa che mi piace la pressione e lo si è visto anche in partite come contro la Juventus o contro la Roma. Sono onorato che il presidente Commisso mi abbia voluto qui a Firenze".

"Proveremo a fare meglio dell'anno scorso"

Si sente pronto e carico per la prossima stagione Sofyan Amrabat che ha rilanciato le nuove ambizioni della Fiorentina: "La passata stagione abbiamo raggiunto la Conference League, quest'anno proveremo a fare meglio e poi vedremo ma a me non piace parlare qui ma farlo in campo con i miei due piedi". In riferimento ai prossimi impegni europei questo il pensiero di Amrabat: "Ho giocato in Champions League col Feyenoord e col Bruges e in Europa League. Sono state serate bellissime e speciali: non vedo l'ora che inizi la nostra avventura in Europa, nel nostro stadio pieno di tifosi. Penso che sarà molto bello".

"Il mio Marocco andrà in Qatar per superare il turno"

Amrabat ha concluso con una battuta sul Mondiale in Qatar che giocherà con la sua Nazionale, il Marocco: "Abbiamo un girone difficile con Canada, Belgio e Croazia ma nel calcio nulla è impossibile. Andremo in Qatar per superare il turno e per provare a fare qualcosa di straordinario".