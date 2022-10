Fiorentina, Bonaventura su Dimarco: "Ho rischiato...Ci mancano i gol di Vlahovic"

FIRENZE - "L'intervento di Dimarco? Ho rischiato davvero di farmi male". Lo ha dichiarato Giacomo Bonaventura dopo il match con l'Inter in merito al fallo commesso ai suoi danni dal giocatore nerazzurro che ha causato il calcio di rigore che aveva innescato la rimonta viola, strozzata poi da Mkhitaryan in pieno recupero. Un fallo che ha suscitato le polemiche per il mancato rosso a Dimarco. "Ci siamo parlati con i compagni nel secondo tempo - Bonaventura analizza il match di ieri - per non prendere ripartenze quando eravamo sul 3-3, non andare con entrambi i terzini, ma abbiamo sbagliato in mezzo e ci hanno infilato lo stesso. Cosa non va? Abbiamo anche fatto una buona partita, ma contro queste squadre paghi quando commetti qualche errore di troppo. Rispetto alla passata stagione ci manca qualche gol: Vlahovic, in metà anno, deve 17 gol. Quest'anno creiamo tante occasioni ma non riusciamo sempre a concretizzarle, ma abbiamo fatto 3 gol all'Inter e non è facile. Dobbiamo continuare così, migliorare la condizione e le cose arriveranno"m ha concluso Bonaventura.