La Fiorentina vuole le scuse. L’Inter tira dritto: maleducati

La notte non ha portato consiglio. E non ha placato le polemiche. D’altronde la deflagrazione di sabato trae origine da rapporti da tempo tesissimi tra i dirigenti di Fiorentina e Inter. In tal senso non va dimenticato il battibecco in Lega tra Beppe Marotta e Joe Barone che aveva più volte attaccato - ben supportato da Commisso - i nerazzurri sulle difficoltà dell’Inter nel pagare gli stipendi: battibecco chiuso con la minaccia, da parte dell’ad interista, di fare un esposto alla Procura Federale contro le dichiarazione i dirigenti viola. Il precedente del dicembre di un anno fa è utile per capire come sabato al Franchi bastasse una scintilla per provocare un’esplosione, come puntualmente successo. La scintilla, con una bella spruzzata di benzina sopra, è stata l’epilogo della partita con il mancato fischio per il contatto di Dzeko su Milenkovic (ma, va sottolineato come, prima di rivedere le immagini in tv, Italiano abbia duramente redarguito il centrale all’uscita dal campo, in quanto reo di essere andato troppo “morbido” sull’avversario) e, prima ancora, la mancata espulsione di Dimarco sull’azione - rivista al Var - che ha portato al rigore concesso alla Fiorentina. Episodio segnato con il “circoletto” rosso pure dal designatore Rocchi: tanto che Valeri rischia un turno di stop per “riflettere” sull’errore. Il veleno è arrivato dopo il fischio finale quando i dirigenti dell’Inter sono usciti tra gli insulti della tribuna: tensione che è rimasta altissima pure negli spogliatoi, come documentato pure dagli ispettori di Lega e Procura Federale che avrebbero chiesto agli interisti se volessero denunciare i fatti (in tal senso c’è attesa per le sentenze del giudice).