Juventus, l'analisi tattica della Fiorentina: a cosa deve fare attenzione Allegri

La Fiorentina che si presenta al cospetto della Juventus è una squadra in difficoltà, dopo un inizio d’anno deludente durante il quale i toscani hanno racimolato soltanto 5 punti nelle 6 partite disputate da gennaio ad oggi. Con una situazione di campionato che vede ora la Viola in un limbo (a distanza di sicurezza dalle zone calde, ma troppo lontana per competere per l’Europa) l’unica luce è venuta dalla qualificazione alle semifinali di coppa Italia. Se vorrà rientrare nel giro europeo attraverso il campionato la formazione diretta da Vincenzo Italiano dovrà cominciare a vincere con continuità. Per far questo il tecnico nativo di Karlsruhe avrà bisogno di risolvere vecchi e nuovi problemi che il suo undici ha palesato quest’anno, a cominciare dall’assenza di un bomber di razza.

L'attacco della Fiorentina e l'importanza di Gonzalez Sia Cabral che Jovic hanno infatti a referto 3 sole reti realizzate in questa Serie A. La soluzione ai problemi realizzativi può venire dal recupero di Nico Gonzalez. L’assenza dell’argentino nella prima parte di stagione aveva finito per ingolfare ulteriormente una manovra offensiva che già nello scorso anno aveva evidenziato delle lacune, spesso risolte dalla vena realizzativa di Dusan Vlahovic. Una volta partito il serbo a metà anno, la manovra offensiva viola si è arenata. Oggi la squadra di Italiano continua a privilegiare il possesso (57.7%, seconda media del campionato dopo il Napoli) e la manovra articolata (9.96sec. ad azione d’attacco con 3.45 passaggi per sequenza offensiva) ma, grazie a Gonzalez, riesce ad ordinarsi meglio. Le sue qualità inoltre consentono all’ex giocatore dello Stoccarda di associarsi bene con il centravanti del momento e di riempire in maniera efficace l’area di rigore. Da questo punto di vista, Gonzalez può essere utilizzato in partenza sia in fascia che come trequartista a ridosso della prima punta o anche da no.9.

Il centrocampo di Italiano Per quanto riguarda il centrocampo, Italiano ha alternato la soluzione con il vertice basso e due mezzali a quella con due mediani ed un trequarti. In genere comunque il terzetto di mezzo è alquanto fluido nell’occupare diverse posizioni. Una soluzione interessante è quella che è stata presentata con Amrabat davanti alla difesa e con Barak (oggi però indisponibile) e Bonaventura interni. In questo modo il centrocampista marocchino è stato un po’ sgravato da compiti di regia che non gli appartengono mentre è aumentata la qualità in zona di rifinitura con l’impiego contemporaneo dell’ex Milan e dell’ex Verona.