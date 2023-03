Fiorentina, a tutto Italiano: il Milan, la striscia positiva, i recuperi di Milenkovic e Terzic

Dare continuità. La Fiorentina e Vincenzo Italiano stanno cercando proprio questa via dopo qualche settimana di crisi in campionato. Al Franchi arriva il Milan , non una sfida sempice visto che i rossoneri sono ritornati in condizione e ultimamente stanno trovando vittorie su vittorie. Per entrambe la testa va necessariamente anche alla Coppa, visto che in settimana si giocheranno il ritorno con il Tottenham per la squadra di Pioli e l'andata con il Sivasspor per i viola. In vista della sfida contro il Milan ha parlato Italiano, ma in un modo inusuale.

Fiorentina-Milan, le parole di Italiano

Il tecnico della Fiorentina non ha tenuto la consueta conferenza della vigilia, ma sui canali ufficiali viola ha risposto ad alcune domande dei tifosi, tra gli argomenti il match col Milan e il momento della squadra: "Sarà una partita difficile per noi, conosciamo tutti il valore di questo Milan che è tornato a fare grandi prestazioni. Per noi domani sarà una partita nella quale dovremo tirar fuori il meglio che abbiamo sia per qualità, sia per atteggiamento, sia per approccio alla partita; tutto ciò che, in parte, abbiamo già fatto vedere a Verona. Abbiamo tanta qualità, ma dobbiamo cercare di metterla in campo sempre. Cercheremo di contrastare questo Milan con le nostre armi, arriviamo anche noi da un momento positivo e mi auguro che i ragazzi possano tirar fuori una prestazione di alto livello perché solo in questo modo sarà possibile contrastare i rossoneri. Concentriamoci su di noi, sul fatto che quando attacchiamo la spina siamo una squadra che abbina qualità, intensità, concentrazione e attenzione. Affrontiamo una squadra di grande valore, ci teniamo tantissimo a mantenere questa striscia positiva. Milenkovic sta meglio ed è a disposizione. Terzic? Dispiace, era in un buon momento. Mi auguro che recuperi in fretta perché abbiamo bisogno di tutti, lo aspettiamo a braccia aperte. La rosa a disposizione mi offre varie soluzioni, per cui se servisse, abbiamo calciatori in grado di potersi adattare nel suo ruolo. Sicuramente anche qualche ragazzo più giovane potrebbe darci una mano".