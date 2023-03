Fiorentina-Lecce, Italiano chiama il Franchi: "Siamo stanchi, serve aiuto"

La Fiorentina , dopo il passaggio del turno contro il Sivasspor agli ottavi di Conference League e il sorteggio per i quarti di finale , si rituffa in campionato. I viola sono reduci da tre successi consecutivi in Serie A: contro Hellas Verona, Milan e Cremonese. Ora a provare a sbarrare la strada della squadra di Italiano c'è il Lecce , alla ricerca di punti preziosi per allontanare ulteriormente la zona salvezza e trovare un successo che manca da un mese.

Italiano in conferenza stampa

Vincenzo Italiano ha parlato ai canali ufficiali del club: "Dal punto di vista mentale stiamo bene perché volevamo vincere ed è stato bello. Fisicamente dobbiamo recuperare dopo una battaglia su un terreno di gioco molto pesante. Le rotazioni che stiamo facendo ci possono dare grande vantaggio e cercheremo di schierare undici giocatori che possano dare battaglia ad una squadra che verrà a Firenze a metterci in difficoltà". Poi sul sorteggio di Conference League: "Se sono contento? Non è questione di essere contenti o non contenti. Abbiamo visto che in Europa le partite sono difficili anche perché vai a giocare in stadi caldi, che spingono, nei quali le squadre vanno il doppio. Per me sarà una partita da preparare come tutte le altre. Ti giochi tanto e devi stare con le antenne dritte. Ora però concentriamoci sul Lecce perché ci sarà da lottare". Infine un appello ai tifosi: "Mi auguro che lo stadio ci possa trascinare e accompagnare per trovare le energie per esprimerci al massimo e andare oltre l'ostacolo. Lo stadio può diventare determinante, abbiamo bisogno di mettere a posto la nostra classifica".