Record Fiorentina: prima squadra finalista in quattro coppe europee

La Fiorentina è in finale di Conference League , grazie alla vittoria per 3-1 sul campo del Basilea (dopo i tempi supplementari). La squadra di Italiano è riuscita a piegare l'avversario solo al 129' minuto , con Antonin Barak , che ha regalato l'ultimo atto di una competizione europea 33 anni dopo l'ultima volta. I viola entrano così nella stoia, diventando l'unica squadra a raggiungere la finale dei 4 principali tornei europei : Coppa delle Coppe, Coppa dei Campioni, Coppa Uefa e appunto Conference League.

Fiorentina, è record di finali: mai nessuna come lei

Di questo personale "poker" la Fiorentina può vantare solo una vittoria, la Coppa delle Coppe nel 1960-61, quando superarono i Rangers, in uno scontro fra andata (2-0) e ritorno (2-2). Nella finale, poi persa per 2-0, di Coppa dei Campioni la "viola" ha affrontato il Real Madrid di Alfredo di Stefano, mentre in quella altrettanto persa di Coppa Uefa la Juventus. Adesso gli uomini di Italiano hanno davanti la finale di Praga contro il West Ham il 7 giugno.