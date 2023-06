Commisso: West Ham animali, Italiano resta alla Fiorentina. E l'arbitro...

Fiorentina, Commisso e la Conference League

Rocco Commisso non le ha mandate a dire nemmeno al West Ham: "Ho parlato con il presidente della Premier League e gli ho detto che quelli là sono tutti animali per come hanno trattato i nostri giocatori". Poi di nuovo sulla partita: "E' una sconfitta ingiusta, avremmo potuto vincere quella partita 3-0". Il presidente ha voluto anche esprimere parole di elogio verso i sostenitori che sono andati a Praga e che hanno seguito la squadra anche dal Franchi a Firenze: "Quanto ai tifosi come ho già detto mi dispiace tanto per loro. Meritavano di più, ma non ce l'abbiamo fatta". Dalle delusioni per il risultato della finale al futuro della panchina della Fiorentina, qui Commisso non ha dubbi: "Italiano resta un punto fermo".