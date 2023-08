Sabiri show, debutta Nzola: goleada Fiorentina, Arthur resta in panchina

FIRENZE - La Fiorentina travolge con un netto 7-1 il malcapitato Sestri Levante nell'amichevole disputata allo stadio Artemio Franchi. A mettersi particolarmente in luce è il neo-acquisto Sabiri, autore di una doppietta. Debutta Nzola, l'ultimo arrivato in maglia viola, mentre il tecnico Vincenzo Italiano lascia l'ex Juventus Arthur Melo 90' in panchina.