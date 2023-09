Arthur, gaffe social: la lezione di italiano e la storia rimossa

Arthur in estate è tornato in Italia dopo il prestito in Premier League con la voglia di dimostrare le sue qualità. La Fiorentina ha puntato su di lui e proprio con Italiano sta lavorando per migliorare la condizione e trovare più ritmo . Il tecnico non ha mai smesso di elogiarlo e vuole spronarlo per farlo tornare quel giocatore dei tempi di Barcellona.

Per far sì che ciò accada, però, anche lo stesso brasiliano dovrà metterci del suo e non soltanto negli allenamenti, perché è importante che si intenda con gli altri compagni e col mister. Ecco perché l'ex Juve sta imparando l'italiano e l'ha fatto vedere con una storia sui social... con qualche piccola gaffe.

Arthur e l'italiano, gaffe sui social

Sul proprio profilo Instagram Arthur ha pubblicato una storia con lui al pc in videochiamata per cercare di imparare l'italiano. Lo schermo è aperto e davanti al brasiliano una serie di parole con a fianco la traduzione in portoghese per associarle e capirle. Tra i vocaboli, però, sono spuntate anche alcune parole non proprio eleganti come 'caz..', ma ad attirare l'attenzione anche 'Juventus' e 'Juve', squadra da cui è arrivato alla Fiorentina in estate. Una storia che poi è stata rimossa dallo stesso giocatore.