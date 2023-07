Arthur alla Fiorentina: ufficiale. Rinnovo con la Juve, prestito ai viola

Fiorentina, Arthur si presenta

"Sono molto felice di essere qui, devo dire grazie a Joe Barone e a tutti i tifosi che mi hanno scritto su Instagram messaggi molto belli. Grazie per il loro supporto, li conosco per averli avuti contro, ora avrò l'opportunità di averli a mio favore. Qui c'è una squadra bellissima quindi sono molto felice". Lo ha detto il neo centrocampista viola Arthur Melo in un'intervista concessa ai canali ufficiali del club gigliato. "La Fiorentina la conoscono tutti, è una bella squadra, ha il centro di allenamento più bello del mondo e un allenatore molto bravo - ha aggiunto Arthur -. Firenze è la città preferita della mia fidanzata e tutti siamo molto felici. Adesso devo lavorare e trovare le vittorie. Il Viola Park l'ho visitato con mio padre, è bellissimo. Ho giocato in diversi campionati, ho avuto mister bravissimi - ha proseguito il centrocampista brasiliano -. Porto con me questa esperienza, conosco bene il calcio italiano, ho già giocato due stagioni qua e mi sono trovato bene. Con me porto la voglia di imparare dai compagni e dal mister, sono a disposizione dentro e fuori dal campo, sono qui per lavorare. Spero di giocare prima possibile".

