Arthur, da esubero Juve a stella Fiorentina. Italiano: “Livello top”

Vincenzo Italiano ne apprezza le caratteristiche e a Firenze potrebbe rilanciarsi dopo le ultime due stagioni negative tra bianconeri e Premier League: importante sarà la sua voglia di riscatto, come testimoniato in una recente intervista dallo stesso calciatore.

Mercato Fiorentina, le parole di Italiano

Proprio l'allenatore viola ha parlato a Sky Sport dal ritiro esitov, dove ha annunciato l'interesse per il brasiliano: "Non ci nascondiamo. Ne abbiamo parlato e il ragazzo piace a tutti. Per noi sarebbe un livello top, ma vedremo il mercato è troppo strano". Non solo Arthur tra gli argomenti toccati dal tecnico viola. Anche l'ultimo arrivato, Parisi, è stato tra i temi trattati da Italiano: "Io e lui abbiamo fatto lo stesso percorso: partenza dal basso, ottenendo importanti risultati. È arrivato carico, con voghlia di imparare: con lui abbiamo aggiunto qualità e dinamismo, è molto bravo l'uno contro uno". Su Amrabat: "Ha la stima di tutti, su eventuali offerte di mercato ne parleremo con lui, ma tutti arrivano con grande voglia di lavorare. Il mercato ti mette davanti a dinamiche imprevedibili". Infine su Jovic: "Conosce l'ambiente da un anno, stavolta è tutto diverso e spero che entri in forma il prima possibile nel ritro".