Arthur verso la Fiorentina? Prima c’è il rinnovo con la Juve: il motivo

Ieri, infatti, alla Continassa ha fatto capolino l’agente Federico Pastorello per definire l’accordo relativo al rinnovo dell’ex Liverpool. Uno step propedeutico a facilitare appunto la chiusura dell’affare con la Viola. Arthur vuole andare a Firenze, nonostante sia stato sondato anche dal Wolverhampton. Il brasiliano apprezza lo stile di gioco di Vincenzo Italiano e lo ritiene ideale per valorizzare le sue caratteristiche. Un feeling ricambiato dal tecnico, che ha dato il suo ok all’acquisto preferendolo a Maxime Lopez (Sassuolo).

Arthur verso la Fiorentina: la formula

Nelle prossime ore previsti ulteriori contatti tra Fiorentina e Juventus per provare a chiudere. La formula rimane quella impostata nei giorni scorsi, ovvero prestito oneroso (2 milioni) con diritto di riscatto. Dalla Continassa spingono per fissare a 20 milioni la cifra che permetterebbe alla Fiorentina di acquistarlo a titolo definitivo, mentre Barone vorrebbe chiudere a quota 15-16. Insomma, serve ancora uno sforzo per arrivare alla fumata bianca anche se filtrano sensazioni positive da parte di entrambi i club. Il tutto grazie al prolungamento di Arthur, che abbassa la quota di ammortamento del cartellino a bilancio per i bianconeri e può favorire la suddivisione del pagamento dello stipendio in parti uguali tra i due club, dato che con il rinnovo il calciatore spalmerà l’attuale salario che toccava i 6,5 milioni annui (bonus inclusi).

