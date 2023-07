“Cassano colpo di mercato Juve”, ma è Arthur: social impazziti per la foto

TORINO - Prima Danilo , poi Milik , quindi Arthur . Fin qui nulla di strano: è semplicemente uno dei tanti video pubblicati in questi giorni dalla Juventus sul proprio account Twitter, nei quali si vedono - uno dopo l'altro - i calciatori sotto contratto rientrare dalle vacanze per le visite mediche di rito al J-Medical, prima di tornare a lavorare sul campo agli ordini di Massimiliano Allegri.

Nell'ultimo in questione, come detto poc'anzi, si vede l'arrivo del difensore brasiliano, seguito dal bomber polacco fresco di riscatto dall'Olympique Marsiglia. Ma è quello dell'altro verdeoro, rientrato dal poco fortunato prestito al Liverpool, a far letteralmente impazzire i social.

Juve, Arthur controcorrente: “No ai milioni dell’Arabia”. Speranza Premier

Juve, la somiglianza tra Arthur e Cassano fa impazzire i tifosi

I fermi immagine del filmato - al momento del passaggio di Arthur - fugano ogni dubbio: la somiglianza con Cassano è, effettivamente, notevole e cattura immediatamente lo sguardo. Sotto al post della Juve, infatti, quello che si verifica è un vero e proprio show dei tifosi, autori di numerosi, esilatanti commenti. Si va da un 'poco simpatico' "Sembra Cassano senza brufoli" a "Cosa ci fa Fantantonio alla Continassa?", passando per un "E meno male che non voleva venire...", ironizzando sul famoso rifiuto alla causa bianconera più volte ricordato dall'ex talento barese. E ancora: "Cassano ci credeva talmente tanto nell'esonero di Allegri che è andato direttamente alla Continassa per farlo fuori personalmente".

Zakaria, McKennie e Arthur: Juve, nel mercato in uscita qualcosa si muove