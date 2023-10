Commisso sul Viola Park: “Ora spero scelgano la Fiorentina e non la Juve”

La Fiorentina, tra le sorprese di inizio stagione , ha inaugurato il Viola Park , il nuovo centro sportivo del club. La società ha organizzato uno spettacolo per celebrare l'apertura dei cancelli e i protagonisti hanno rilasciato alcune dichiarazioni. A partire dal presidente Commisso , che ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Per me è una grandissima emozione, non ero venuto in Italia per fare questa cosa. Dovevamo spendere 60 milioni, è costato più del doppio : abbiamo dodici campi e sono orgoglioso di poter far allenare anche le donne, come succedeva alla Columbia University".

Fiorentina, le dichiarazioni di Commisso sul Viola Park

Queste le dichiarazioni del presidente della Fiorentina: "Ho detto già 4 anni fa che sono tornato in Italia per restituire quanto mi ha dato, mia moglie voleva che andassimo in una bella città e siamo a Firenze. Penso che questa struttura possa aiutare il club e ogni giorno si ritrovano qui oltre 800 persone. Abbiamo messo oltre 420 milioni nella Fiorentina e voglio dire che sono contento di aver investito ed essere ancora qui. Li ho investiti perché li avevo...". Poi ha lanciato un messaggio chiaro contro la burocrazia: "Le cose in Italia possono essere fatte, spero questo possa essere un esempio. Fate investire chi ne ha voglia, il paese e il suo calcio hanno bisogno di nuovi stadi. La burocrazia deve capire che si deve aiutare il calcio, la terza o quarta più grande industria della nazione".

Infine una frecciata: "Credo e spero che qualcuno vedendo questo voglia venire alla Fiorentina e non alla Juventus". Commisso ha parlato anche deli obiettivi della viola: "Ho detto sempre che ogni anno vorrei migliorare quello di prima. Mai parlato di campionati o Champions, ma sono sicuro che qui c'è una società che è tutta unita per uno scopo, poi dove arriveremo non lo so". Il presidente, con estrema sincerità, ha dichiarato la sua delusione per le finali di Coppa Italia ed Europa League perse nella scorsa stagione: "Sono rimasto molto deluso per non aver vinto nessuna delle due finali, ora vedremo se sarà possibile vincere qualcosa".