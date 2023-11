Italiano: "Con questo clima la Fiorentina può mettere tutti in difficoltà"

Vincenzo Italiano ha commentato ai microfoni di Dazn la bella vittoria in casa contro il Bologna decisa dalle reti di Bonaventura e Nico Gonzalez . Il tecnico viola ha dichiarato: "Nonostante il poco possesso palla, oggi abbiamo aggiunto atteggiamento e voglia di vincere. Dopo tre sconfitte siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Tre punti: ripartiamo e siamo contenti". Italiano ha poi aggiunto: "Ai ragazzi ho chiesto di andare più forte rispetto al solito contro una squadra che palleggia molto bene. La voglia di vincere ha fatto la differenza. Nel momento in cui i nostri giocatori di qualità non sono brillanti, la paghiamo a caro prezzo. Il primo è stato un gol voluto, è stato bravo anche Nzola in quella circostanza".

Così Italiano su Ikone

Infine su Ikone e sulla prestazione di alcuni dei suoi giocatori, Italiano ha concluso così: "Avevo bisogno della vivacità di Ikoné, che è entrato molto bene anche se mi ha fatto arrabbiare sull'ultima palla. Nzola aveva giocato 80 minuti giovedì, questa mossa ci ha permesso di procurarci il calcio di rigore". Poi su Martinez Quarta ha aggiunto: "Non ne vuol sapere di stazionare in quella zona, non è una mattonella che lo fa impazzire. Non riusciva ad accorciare su Saelemaekers e per questo ho cambiato".