Italiano: "Toro test difficile ma la Fiorentina non molla. Bonaventura c'è"

Sette risultati utili consecutivi e la possibilità di chiudere il 2023 nel migliore dei modi, in casa, contro il Torino. La Fiorentina arriva alla gara contro i granata in un ottimo momento di forma e dopo aver vinto le ultime due sfide con Verona e Monza, in trasferta, entrambe per 1 a 0. La classifica vede i viola al quinto posto con un punto di ritardo dal Bologna di Motta, ma Italiano vuole "continuare a sognare e restare in queste zone". Alla vigilia della sfida parla proprio il tecnico dei toscani.