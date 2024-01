Arthur: "Fiorentina e Arabia, dico tutto". E quel desiderio di ritorno...

Un periodo buio, tra problemi fisici e prestazioni negative. Ora Arthur ha ritrovato sorriso e continuità, con la maglia della Fiorentina addosso. Il centrocampista brasiliano, ex Barcellona e Juventus , si è aperto alle colonne di Marca: al quotidiano spagnolo ha raccontato dell'esperienza in viola, delle proposte che aveva ricevuto la scorsa estate, e di uno suo grande e recondito desiderio.

Arthur, gli obiettivi con la Fiorentina

"Conoscevo i tifosi per averci giocato contro. Meglio averli dalla mia parte che contro di me (ride, ndr). Fanno molto rumore. Non conoscevo bene la città, ma è incredibile. Arte, cibo... si respira calcio. Sono molto felice qui". Così Arthur, che poi prosegue: "Siamo in linea con tutti gli obiettivi che avevamo all'inizio della stagione. Ma non è finita, c'è ancora tutta la seconda parte della stagione. Ora abbiamo una partita molto importante, la semifinale di Supercoppa. Speriamo di giocare la finale. Ma sappiamo di non aver fatto nulla. Dobbiamo continuare con l'umiltà che abbiamo dimostrato finora". L'approdo alla Fiorentina è arrivato dopo aver ricevuto diverse offerte, alcune anche allettanti...