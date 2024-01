Diretta Napoli-Fiorentina ore 20: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

RIAD (ARABIA SAUDITA) - Ad aprire le semifinali di Supercoppa italiana sarà la sfida in programma alle ore 20 italiane all'Awwal Park Stadium di Riad, Arabia Saudita, tra Napoli e Fiorentina. Un nuovo format per assegnare il titolo, con la vincitrice che affronterà nell'ultimo atto una tra Inter e Lazio, le altre due semifinaliste che si affronteranno in gara secca domani allo stesso orario e nello stesso impianto. Gli azzurri hanno iniziato male la stagione, ma sono reduci dal successo in extremis contro la Salernitana. La Viola, invece, dopo cinque risultati utili consecutivi (quattro vittorie e un pareggio) è incappata nel ko del Mapei Stadium contro il Sassuolo (1-0) e non è riuscita ad andare oltre il 2-2 in casa contro l'Udinese.