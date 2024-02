Biraghi, sfogo dopo Lecce-Fiorentina: “Figura vergognosa, non è accettabile"

Un 2024 da brividi per la Fiorentina. La formazione di Italiano non ha ancora vinto una partita, se non quella di Coppa Italia ai rigori contro il Bologna. Difficile da ipotizzare visto come ha chiuso l'anno scorso con un ottimo rullino di marcia e un'ottima posizione in classifica. Quella contro il Lecce è stata l'ennessima sconfitta in campionato (un solo pari contro l'Udinese sin qui) e rischia di veder sfumare quanto di buono fatto dai Viola nella prima parte. I toscani, infatti, sono al momento fuori dalla zona Europa e qualche settimana fa erano a ridosso di quella Champions League. Al Via del Mare la Fiorentina è caduta nel finale dimostrando alcune lacune importanti, soprattutto nella concretizzazione dei suoi attaccanti (il gol di Beltran è stato un regalo di Falcone). Ad andarci giù pesante, però, è stato soprattutto Biraghi al termine della partita ai microfoni di Sky Sport.

Fiorentina, cosa succede? Le parole di Biraghi

Il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, ci è andato giù pesante dopo la sconfitta: "Abbiamo toccato il fondo e ora possiamo solo risalire. La stagione non è negativa ma una squadra che ambisce ai posti alti in classifica non può perdere queste partite. Non è accettabile, abbiamo fatto una figura vergognosa. Il cervello deve rimanere collegato fino alla fine altrimenti succede questo. C'è poco da dire, soltanto guardarsi in faccia e capire cosa bisogna fare, in campo ci andiamo noi giocatori e non possiamo fare questo a una città che ci segue sempre, a una società che ci sta dietro e ad un allenatore che sta dando tutto da tre anni. Non possiamo combinare questi pasticci. Il percorso di crescita deve essere tale, se ripeti gli errori significa che non va bene. Nei Pulcini perdi queste partite... ".