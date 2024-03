Fiorentina, Italiano ricorda Barone: “Abbiamo perso un padre”

Vincenzo Italiano ha presentato la partita contro il Milan ai canali ufficiali del club. L'allenatore della Fiorentina prima di analizzare il match ha voluto spendere un pensiero per Joe Barone: "Sono stati giorni particolari e difficili ma per come conoscevamo Joe e il nostro direttore, sappiamo che bisogna subito ripartire e onorarlo al meglio. Aveva passione per la città, i colori e la società. Dobbiamo cercare di andare oltre, abbiamo perso una grande guida e un padre".

Fiorentina-Milan, le parole di Italiano Il tecnico della Fiorentina ha poi parlato dei rossoneri, che vengono da cinque risultati di fila in Serie A e dalla qualificazione ai quarti di Europa League: "Il Milan è in grande forma, noi durante la sosta abbiamo recuperato qualche calciatore facendo crescere tutti di condizione. Giochiamo in casa e abbiamo voglia di ripartire con un risultato positivo in una partita difficile. Conosciamo il nostro valore, servirà sfruttare il fattore campo.

Questi tre punti possono darci uno slancio in classifica. Sappiamo di giocare in una cornice in cui tutto lo stadio ci darà la forza per ottenere il massimo. Chiedo che da qui alla fine si inizi a pensare tutti insieme per raggiungere qualcosa di straordinario. Mi aspetto grande spinta soprattutto nei momenti di difficoltà".

© RIPRODUZIONE RISERVATA