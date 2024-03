Pioli su Acerbi-Juan Jesus: “Smettiamola. Futuro? Vi dico a fine stagione”

Stefano Pioli ha presentato in conferenza stampa la sfida del Milan in casa della Fiorentina valida per la 30esima giornata del campionato di Serie A . Il tecnico rossonero ha dichiarato: "Purtroppo non è la prima situazione di questo tipo che succede alla Fiorentina. Firenze e i tifosi viola sono fantastici quando si devono unire nelle difficoltà. Ci aspetterà un ambiente particolare all'inizio visto che il ricordo di Barone è ancora vivo , poi sarà una partita difficile. Chi è rimasto a casa ha recuperato un po' di energia e ha lavorato bene. Domani Kjaer non ci sarà, è tornato con un affaticamento muscolare e domani per precauzione non ci sarà. Chi ha giocato di più è Pulisic , lo valuterò, ma ieri mi è sembrato in buone condizioni".

Sul caso Acerbi-Juan Jesus

"Diventa difficile per me giudicare l'episodio perché non ho tutto sotto mano, ma non possiamo che essere tutti contro gli episodi di razzismo negli stadi. È ora di smetterla. Adesso comincia il periodo decisivo della stagione. Tutto ciò che abbiamo fatto fino ad oggi è importante, ma dipenderà tutto dalle prossime partite. Dobbiamo preoccuparci di alzare il livello delle nostre prestazioni". Sul secondo posto in Serie A, Pioli ha aggiunto: "La classifica non possiamo cambiarla. L'Inter ha fatto qualcosa di straordinario, mentre noi, soprattutto in un mese, non siamo riusciti a ottenere qualche vittoria in più. Negli ultimi mesi ci siamo avvicinati sia a livello di gioco che di risultati. Reijnders? Può diventare un centrocampista completo. Sta migliorando anche in fase di non possesso. E' già un centrocampista di alto livello. E' un grande lavoratore, ha ampi margini di miglioramento".