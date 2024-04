Diretta Fiorentina-Genoa ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Dopo la sconfitta allo Stadium e l'impegno di Conference con il Viktoria Plzen - gara terminata in parità - la Fiorentina ospita il Genoa di Gilardino nell'incontro valido per la 32ª giornata di Serie A. La Viola si colloca al 10º posto con 43 punti, ed è pertanto chiamata a fare punteggio pieno per non dover rinunciare del tutto a un posto in Europa.