Italiano: "Fiorentina il Barcellona d'Italia? La penso così. Belotti..."

FIRENZE - Dopo lo 0-0 dell'andata in Repubblica Ceca, Vincenzo Italiano presenta in conferenza stampa il ritorno del quarto di finale di Conference League tra Fiorentina e Viktoria Plzen: "E' la partita più importante di questo periodo, domani è fondamentale per continuare in Europa. Siamo consapevoli che questa partita può dire tanto sulla nostra stagione, i ragazzi lo sanno. Giochiamo in casa, abbiamo una grandissima opportunità e dobbiamo sfruttarla in tutti i modi. Dobbiamo fare meglio quello che riguarda lo svolgimento della partita, dobbiamo lavorare in maniera diversa con più velocità e personalità. Dobbiamo prenderci delle responsabilità, loro non prendono mai gol e dobbiamo giocare con maggior qualità della garta di andata"

Italiano: "Settimana più importante del triennio"

Italiano prosegue: "Dal 2024 non stiamo rendendo come dobbiamo fare in termini di gol, i rifornimenti arrivano ma dobbiamo fare qualcosa in più anche sfruttando le palle inattive. Anche così si possono vincere le partite, tutto passa attraverso le giocate del singolo, ci saranno dei momenti in cui faremo degli errori ma non dobbiamo permettere loro di ripartire ed essere pericolosi". Poi aggiunge: "E' una delle settimane più importanti di questo triennio perché ci giochiamo una semifinale europea e poi la semifinale di coppa Italia contro l'Atalanta, gara a cui penseremo in un secondo momento. In questo momento la nostra attenzione, però, è solo sulla partita di domani".

Il paragone Fiorentina-Barça

Parla di Belotti il tecnico viola: "Abbiamo trovato sulla nostra strada portieri fenomenali, e sono convinto che Andrea prima o poi troverà lo spiraglio per segnare. Lunedì il cambio è stato soprattutto per non appesantirlo, mi auguro che domani possa avere l'opportunità per cui vivono gli attaccanti. Il lavoro che fa non può non essere ripagato". E non poteva mancara un passaggio sulle parole del tecnico avversario: "Fiorentina come il Barcellona? Ringrazio l'allenatore del Plzen, girerò i complimenti anche alla squadra. Domani la partita potrebbe anche essere diversa, dipenderà dagli equilibri e dall'eventuale vantaggio di uno o dell'altro. Se gli attacchi saranno efficaci...". Poi conclude: "Non sento il percorso nelle coppe come un obbligo dettato dalle due finali perse dell'anno scorso. Ho visto tanti striscioni con 'tutti allo stadio', la cosa mi rende davvero felice. So quanto ci tengono i ragazzi a essere sostenuti, e credo che Firenze lo abbia capito. Domani possiamo andare avanti. Con una vittoria siamo in semifinale, è una competizione importante e il livello si è alzato".