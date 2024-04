Italiano: "Obiettivo rimanere in corsa su tutti i fronti"

"Mancano punti per imprecisioni"

"Un po' di nostra mancata precisione non ci ha permesso di avere più punti in campionato - ha dichiarato il tecnico ai microfoni Dazn - . Dispiace, ma stiamo cercando di tenere vivo l'obiettivo di restare in corsa in tutte e tre le competizioni. Oggi volevamo mettere punti nella nostra classifica e ci siamo riusciti. Spero di recuperare gli assenti di oggi per l'impegno di mercoledì".

"Ci tengo a sottolineare che non abbiamo dato priorità a un obiettivo piuttosto che un altro. È ovvio che la testa va a Bergamo e sappiamo che ci sarà un ambiente carico e caldissimo. Tuttavia vi posso assicurare che oggi sono rimasti a casa calciatori che davvero non erano in grado di scendere in campo. Proprio per questo voglio ringraziare un elemento come Barak che ha agito da prima punta, ha fatto stancare la difesa della Salernitana favorendo l'ingresso al massimo di Kouame", ha concluso Italiano.