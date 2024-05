Beffa Fiorentina, Toro senza Europa: la Conference è dell’Olympiacos

Olympiakos-Fiorentina, la cronaca

L'Olympiakos parte subito aggressivo ma la prima occasione è della Fiorentina: al 9° minuto viola in vantaggio con Biraghi su punizione ma l'arbitro annulla per fuorigioco passivo di Milenkovic. Al 22° la squadra di Italiano sfiora ancora l'1-0: Bonaventura viene servito in area ma il suo tiro centrale viene bloccato da Tzolakis. La ripresa si apre con una sostituzione in casa Fiorentina: fuori Belotti, autore di una prova impalpabile, e dentro Nzola. Clamorosa occasione per la i viola al 68°: su azione di contropiede, Kouame completamente solo davanti a Tzolakis calcia male la palla del vantaggio con il portiere greco costretto a rifugiarsi in angolo. Al 72° Mendilibar manda in campo l'ex Jovetic che prende il posto di Fortounis. Succede poco e niente nella parte finale del secondo tempo e dopo sette minuti di recupero la gara si chiude sullo 0-0 con le due finaliste che vanno ai supplementari. Inizio col brivido per la Fiorentina: al minuto 96 Jovetic sfiora il gol, gran risposta di Terracciano che smanaccia in angolo. Al 116° arriva la beffa per i viola: cross di Hezze e El Kaabi anticipa di testa Ranieri e batte Terracciano: dopo 3 minuti di goal check arriva anche l'ok del Var che conferma il vantaggio dei greci.