"Mai alla Juve, l'ho promesso a Barone": Dodò rassicura la Fiorentina

Dopo essere tornato dal grave infortunio al crociato, Dodò si sta dimostrando come uno dei calciatori più importanti a disposizione di Raffaele Palladino alla Fiorentina. Il terzino brasiliano, in occasione dell'ultima vittoria casalinga arrivata contro la Lazio, ha anche indossato per la prima volta la fascia da capitano. Un gesto che ha fatto emozionare molti tifosi viola, che gli hanno dedicato un video su Instagram e a cui Dodò ha voluto rispondere svelando una promessa fatta a Joe Barone su un possibile passaggio alla Juventus.

Fiorentina, la promessa di Dodò: "Mai alla Juve" Il terzino brasiliano ha risposto su Instagram ad alcune domande sul suo futuro ed in particolare sul possibile rinnovo di contratto con la Fiorentina: "Datemi il rinnovo e firmo, sono qua per questo". Delle parole che hanno scatenato l'affetto dei tifosi, che gli hanno detto di non trasferirsi alla Juventus in caso di ipotetico addio. Una richiesta alla quale Dodà ha risposto così: "Non andrò mai alla Juventus, è una promessa che ho fatto a Joe Barone". Delle parole simili a quelle pronunciate in passato anche da Dusan Vlahovic e Nico Gonzalez e che per questo forse non tranquillizano del tutto i tifosi viola.

Fiorentina, i numeri di Dodò Rispetto alle ultime stagioni con Italiano, in cui venica impiegato come terzino in una difesa a quattro, quest'anno con Palladino Dodò ha avanzato il suo raggio d'azione per il passaggio a tre. Una scelta che per ora ha pagato con un assist in cinque partite, ma anche con diverse occasioni in cui è andato vicino al gol. La speranza per la Fiorentina è che, anche con l'aiuto di Gudmundsson, la squadra possa iniziare a recuperare terreno in classifica dopo la prima vittoria stagionale. Gioca a FANTACUP! Parte il nuovo gioco di Tuttosport, in palio premi da urlo!

© RIPRODUZIONE RISERVATA