"Si vanteranno di avermi conosciuto": la frase di Kean irrita i tifosi Juve

FIRENZE - In estate l'addio amaro alla Juventus e il passaggio alla Fiorentina , poi la rinascita sotto la guida di Palladino con 11 gol in 14 apparizioni in maglia viola. Moise Kean si gode il momento, il ritorno in Nazionale e attraverso il proprio profilo social condivide spesso frasi motivazionali che ad alcuni suonano come sassolini tolti dagli... scarpini da calcio. Il classe 2000 ha infatti postato una storia Instagram con un messaggio che a molti tifosi juventini non è sfuggito...

L'ex Kean, quella frase e le reazioni dei tifosi Juve

Dopo il match contro la Francia, nel quale l'ex attaccante bianconero ha sfiorato la rete nel finale, Kean aveva dichiarato: "Ora sto bene con la Fiorentina, l'anno scorso non è stata un'annata fortunata e adesso devo dimostrare ancora tante cose". Serenità e convinzioni ritrovate lontano da Torino e poi questa ultima story Instagram che, ad alcuni tifosi magari più sensibili o permalosi, lascia pensare ad un Kean rivolto alla sua ex squadra. Questa la didascalia su un selfie scattato in macchina: "No revenge, because their biggest flex is that they used to know me". Tradotto: "Nessuna vendetta, perché il loro più grande vanto sarà quello di avermi conosciuto". Frecciatina o no, il 29 dicembre ci sarà la sfida di campionato tra Juventus e Fiorentina e magari sarà l'occasione giusta per capire meglio il pensiero di Kean e quello dei suoi ex tifosi.