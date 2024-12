Bove, l'ambulanza ferma e il potassio: tutti i perché. E il futuro è da scrivere

Il mondo del calcio si stringe attorno a Bove

«È presto per dire se ci saranno conseguenze sulla carriera di Edoardo, ci auguriamo di no - afferma Ferrari -. Intanto crediamo che lui abbia compreso e stia sentendo l’affetto dei tifosi viola, che sono stati straordinari, e di tutto il mondo del calcio, dello sport, della politica. Non c’è stata una società che non ci abbia contattato e dato conforto: a tutte va il nostro grazie, così ai ragazzi dell’Inter". Un’onda emotiva e piena di affetto che ha travolto la Fiorentina già segnata dai lutti del dg Barone e di capitan Astori (l’associazione a lui intitolata ha mandato gli auguri a Bove). Nel primo pomeriggio è arrivato all’ospedale il presidente federale Gabriele Gravina: "Il ragazzo sta bene, abbiamo scambiato qualche battuta, era già proiettato su Roma-Atalanta chiedendo di poterla vedere. La paura è stata tanta, in momenti così il calcio riesce davvero a dimostrare la sua forza di grande comunità. In pochi istanti si è intervenuti con rapidità incredibile". Gravina, che ha lodato la serenità della famiglia Bove, si è recato anche al Viola Park per pranzare con tutta la Fiorentina e ringraziarla. "Davanti a vicende così ti senti impotente - dice il ct Spalletti - Un grosso abbraccio a Edo, spero di rivederlo presto, i giovani sono il nostro futuro".