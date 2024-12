Diretta Bologna-Fiorentina ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Bologna e Fiorentina sono di scena allo stadio Dall'Ara alle ore 15 dove si affrontano nel match valido per la 16ª giornata di Serie A. I felsinei sono reduci dal pari di Champions League a reti inviolate sul campo del Benfica e in campionato vengono dal bel pari ottenuto allo Stadium per 2-2. In classifica la squadra di Italiano è attualmente ottava a 22 punti in compagnia del Milan. Situazione diversa per la Fiorentina che versa in un momento di forma straordinario: reduce dal 7-0 in Conference League contro gli austriaci del Lask, in campionato la Viola viene dal successo contro il Cagliari e in classifica è quarta a 31 punti insieme a Inter e Lazio.