Fiorentina, rivoluzione difesa: via anche Martinez Quarta. Palladino rilancia

FIRENZE - Giorno di Santo Stefano in casa Fiorentina con la ripresa degli allenamenti dopo la giornata di riposo concessa ieri dal tecnico viola Raffaele Palladino ai propri uomini in coincidenza con la festività di Natale. I Viola sono reduci dal ko casalingo contro l'Udinese ma l'umore rimane alto con lo stesso l'allenatore che nelle scorse ore ha parlato delle ambizioni della sua rosa pubblicando una storia sul suo profilo Instagram: "Buone feste e un pensiero speciale per chi è meno fortunato, che possa essere per tutti un Natale pieno di serenità e amore. Un calore abbraccio ai nostri tifosi Viola, sempre con noi. Vogliamo toglierci belle soddisfazioni insieme. Forza Fiorentina".

Fiorentina, il mercato in uscita

Nel frattempo, parallelamente al lavoro sul campo, si iniziano a scaldare alcune piste di mercato, anche in uscita, come quella che potrebbe portare alla cessione al River Plate del difensore Lucas Martinez Quarta. In Argentina si parla già di un assenso di massima del centrale classe '96 alla partenza per il club di cui ha già vestito la maglia fra il 2016 ed il 2020. La Fiorentina potrebbe incassare dalla cessione di Martinez Quarta circa 7-8 milioni. Lascerà Firenze anche il portiere Christensen, ai margini della rosa, che potrebbe approdare all'Herta Berlino.

Tra i giocatori che potrebbero lasciare Firenze ci sono anche i nomi di Cristiano Biraghi e Fabiano Parisi. L'agente di entrambi i giocatori, Mario Giuffredi, ha fatto sapere che i suoi assititi sicuramente lasceranno a gennaio la Fiorentina: per il capitano si era fatta l'ipotesi Napoli in caso di uscita di Spinazzola mentre per Parisi c'è il forte interesse del Como oltre a quello del Milan .