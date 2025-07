Pogba alla Fiorentina: la rivelazione di De Gea spiazza tutti, "Gli avevo scritto"

"A Paul Pogba ho scritto: 'Dai, vieni alla Fiorentina!'. Spero che torni a giocare bene, è fortissimo. Fisicamente tra i migliori che ho visto. Mi è dispiaciuto per ciò che gli è successo, spero che torni a essere il calciatore completo e forte che abbiamo visto tutti, è un bravo ragazzo. Sempre allegro, sempre a ballare". Lo ha detto il portiere della Fiorentina , David De Gea , in un'intervista concessa a 'Cronache di spogliatoio'. "Come dice mister Pioli, bisogna lavorare e farlo bene - ha aggiunto De Gea parlando del neo tecnico gigliato - Ha uno stile di gioco chiaro, dobbiamo seguirlo tutti insieme e migliorare. Ho parlato con lui varie volte e ho percepito la sua energia . Possiamo fare una grande stagione". Ha poi proseguito sul suo arrivo a Firenze dello scorso anno: "Mi sono ambientato velocemente a Firenze. Dal primo momento mi sono sentito come a casa, soprattutto in questo centro sportivo (il Viola Park, ndr) che è incredibile, così come con la gente. È stato tutto facile: ne parlavo l'altro giorno con alcuni compagni di squadra che è molto difficile trovare strutture come questa. Ce ne saranno due, tre o quattro in Europa. È impressionante. C'è tutto, è pazzesco".

'Giocando gratis...': De Gea e le parole su Ronaldo

De Gea ha poi proseguito parlando anche di Cristiano Ronaldo e del commento ironico - non recepito così da tutti - lasciato dal portiere della Fiorentina in merito al nuovo contratto del portoghese con il club saudita: "Mi ha fatto sorridere che qualcuno non abbia capito il commento che gli ho lasciato sotto al post del rinnovo con l'Al-Nassr. Cristiano è una bestia, non è normale. Ha 40 anni, continua a segnare e vincere titoli. Una bestia da competizione. Il modo in cui si cura è sensazionale. Ce ne sono uno o due nella storia come lui. Puoi fare bene un anno o due, ma fallo per 20 anni in quel modo...". La Fiorentina oggi sta usufruendo di un giorno libero dopo la prima amichevole della preparazione estiva svoltasi ieri allo stadio Curva Fiesole all'interno del Viola Park, contro la Primavera gigliata, conclusasi sull'8-0. Il programma prevede per domani una doppia seduta di allenamento, con alle ore 12 presentazione del neo acquisto Mattia Viti.