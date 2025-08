Fiorentina ko in Inghilterra: 2-0 Leicester contro Pioli. Cremonese e Lecce ok

Periodo di amichevoli per le squadre di Serie A , che tra circa 20 giorni vedranno lo start del nuovo campionato. Ieri, ad esempio, la Juve in campo contro la Reggiana , mentre questa mattina l' Inter ha sfidato in un match inedito la nuova compagine U23 nerazzurra . Nella giornata di oggi, però, altri club della massima serie sono scesi in campo: Fiorentina, Cremonese e Lecce . I viola hanno affrontato il Leicester per il primo match della tournée inglese, mentre i grigiorossi neopromossi in A se la sono vista con la Pro Patria.

Fiorentina, sconfitta contro il Leicester

Per la Viola è arrivato un ko per 2-0 contro gli inglesi. Le Foxes, appena retrocesse in Championship e senza più l'uomo simbolo Jamie Vardy, hanno avuto la meglio contro la Fiorentina. Stefano Pioli ha inizialmente schierato le seconde linee, per poi inserire i titolari nell'ultima mezz'ora di gioco. Al King Power Stadium schieramento iniziale dei toscani con il 3-4-2-1: in porta Martinelli, terzetto difensivo composto da Kouadio, Pablo Marì e Viti, mentre in mediana spazio (da destra a sinistra) a Fortini, Bianco, Richardson e Parisi.

Beltran schierato come terminale offensivo, mentre Sabiri e Fazzini schierati agivano alle sue spalle. Gli inglesi di Cifuentes, di contro, hanno subito schierato l'11 titolare anche in virtù dell'imminente debutto in campionato. A decidere la sfida la rete di Ayew al 29' e quella di Fatawy 6' più tardi. Nel secondo tempo spazio ai big come Fagioli, oppure il tridente Dzeko-Gudmundsson-Kean ma il risultato non cambia. Prossimo impegno martedì contro il Nottingham Forest.

Cremonese tris alla Pro Patria, Lecce ko

Vittoria per la Cremonese nel confronto contro la Pro Patria: i grigiorossi si impongono con il risultato di 3-0. La squadra di Davide Nicola sblocca la sfida dopo 14', quando Bonazzoli insacca di testa da distanza ravvicinata su sponda di Zerbin, che a sua volta aveva ricevuto palla dal cross di Pezzella. Il raddoppio arriva a qualche scampolo dall'intervallo: ad insaccare questa volta è il neo acquisto Baschirotto, che sul calcio d'angolo battuto da Vandeputte svetta più in alto di tutti trovando il 2-0.

Nel secondo tempo diverse le sostituzioni, ed è proprio uno dei nuovi ingressi a calare il tris fissando il risultato sul 3-0. Barbieri, appena subentrato a Zerbin, che devia in maniera provvidenziale sul destro di Afena-Gyan. In campo quest'oggi anche il Lecce, che in mattinata ha svolto l'ultimo allenamento al centro sportivo Laugen di Naz-Sciaves, in Trentino Alto-Adige. Nel pomeriggio, invece, il test contro la Carrarese: per i giallorossi di Eusebio Di Francesco è arrivata una vittoria di misura grazie alla rete di Helgason al 35' della prima frazione di gioco. Assente Camarda, tenuto out dall'influenza.