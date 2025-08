L'Inter di Chivu ne fa 7 alla sua nuova U23: Calhanoglu torna e segna

COMO - La prima storica amichevole in famiglia tra l'Inter e la formazione U23, che parteciperà al prossimo campionato di Serie C, ha visto trionfare la squadra di Cristian Chivu per 7-2. Eppure la formazione titolare ha dovuto sudare nella prima mezz'ora quando Mosconi sfrutta un errore di Dumfries e firma il pareggio sul 2-2. Tre minuti dopo comincia il dominio della prima squadra: Asllani realizza il rigore del 3-2 al 32', Lautaro con lo scavetto (su assist di Sucic) cala il poker al 42' per andare all'intervallo sul 4-2 dopo un primo tempo divertente e ricco di occasioni da gol. Ad inizio ripresa Pio Esposito firma il 5-2 (50') e al 64' gran botta da fuori area di Luis Henrique per il 6-2. Nel secondo tempo spazio anche al rientrante Calhanoglu che al 90', con il rasoterra da fuori area, chiude il tie-break per il 7-2 finale.

