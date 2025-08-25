Piccoli-Fiorentina, trenta milioni al Cagliari: "Tanta ambizione, sarà una grandissima stagione"

Arrivo importante per la Fiorentina , che ufficializza l’arrivo di Roberto Piccoli dal Cagliari . L’operazione si concretizza il giorno dopo l’esordio stagionale in Serie A proprio contro i sardi, match terminato 1-1 alla Unipol Domus . Dopo una stagione positiva in rossoblù, conclusa con 11 gol tra campionato e Coppa Italia, l’attaccante classe 2001 si trasferisce in viola a titolo definitivo. Una mossa che conferma la volontà del club toscano di rafforzare il reparto offensivo con un profilo giovane ma già esperto della massima serie. Piccoli è arrivato a Firenze nella mattinata di lunedì 25 agosto per le visite mediche di rito ed è stato accolto da grande entusiasmo. L'ex giovanili dell'Atalanta è pronto a mettersi a disposizione di Pioli per le prossime sfide e può esser un rincalzo importante per far rifiatare Kean o Dzeko durante la stagione.

I dettagli dell’operazione di mercato

L’operazione tra Fiorentina e Cagliari è stata definita sulla base di 25 milioni di euro di parte fissa, con 2 milioni di bonus legati a obiettivi individuali e di squadra, oltre a un 10% sulla futura rivendita a favore del club sardo. Al calciatore è stato offerto un contratto quinquennale, valido fino al 30 giugno 2030. Una buona plusvalenza anche per i sardi che lo avevano riscattato dall'Atalanta per 12 milioni proprio a giugno. Piccoli ha raggiunto Firenze nella mattinata per le consuete visite mediche di rito, che si sono svolte senza alcun intoppo. Il calciatore verrà presentato ufficialmente alla stampa domani, martedì 26 agosto, alle ore 14:00 al Viola Park, con la dirigenza viola attesa per commentare il nuovo innesto offensivo. Un colpo importante che conferma le ambizioni della Fiorentina per questa stagione e che va ad affiancarsi a Dzeko e Kean nel ruolo di prima punta.

Il comunicato della Fiorentina

Di seguito il comunicato della società Viola sull'arrivo dell'attaccante dal Cagliari: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Roberto Piccoli dal Cagliari Calcio. Nato a Bergamo il 27 gennaio 2001, è cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta e, con gli orobici, ha esordito a 18 anni in Serie A nel 2019. Nella massima serie ha vestito anche le casacche di Spezia, Genoa, Hellas Verona, Empoli e Lecce e, nell’ultima stagione, con il Cagliari, ha realizzato 11 gol tra Campionato e Coppa Italia. Il nuovo attaccante viola ha, inoltre, indossato la maglia di tutte le Nazionali Giovanili azzurre fino all’Under 21".