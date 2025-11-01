Pradè via dalla Fiorentina: "Ti auguriamo il meglio per il futuro"

Daniele Pradè non è più il direttore sportivo della Fiorentina. Ad annunciarlo è lo stesso club con un comunicato diffuso sui propri canali ufficiali, a mezzo del quale informa dell'interruzione del rapporto con il dirigente, che nel 2019 era tornato a Firenze per la seconda volta in carriera. La notizia segue la crisi di risultati che ha compromesso l'inizio di stagione della formazione affidata a Stefano Pioli - il cui futuro alla Viola è sempre più incerto - giunta alla 10ª giornata a secco di vittorie e con soli 4 punti che valgono il penultimo posto in classifica. La Fiorentina è attesa domenica 2 novembre al Franchi contro il Lecce.
Il comunicato della Fiorentina
Questa la nota ufficiale del club: "ACF Fiorentina comunica, di comune accordo, di aver interrotto in data odierna il rapporto professionale con il Direttore Sportivo Daniele Pradè. La Società, a partire dal Presidente Rocco Commisso e sua moglie Catherine con il Direttore Generale Alessandro Ferrari, ringraziano sentitamente il Direttore per gli anni trascorsi insieme con passione e professionalità. "A Daniele - le parole del Presidente e sua moglie Catherine - auguriamo, con grande stima e affetto, tutto il meglio per il suo futuro".