Pradè via dalla Fiorentina: "Ti auguriamo il meglio per il futuro"

Daniele Pradè non è più il direttore sportivo della Fiorentina. Ad annunciarlo è lo stesso club con un comunicato diffuso sui propri canali ufficiali, a mezzo del quale informa dell'interruzione del rapporto con il dirigente, che nel 2019 era tornato a Firenze per la seconda volta in carriera. La notizia segue la crisi di risultati che ha compromesso l'inizio di stagione della formazione affidata a Stefano Pioli - il cui futuro alla Viola è sempre più incerto - giunta alla 10ª giornata a secco di vittorie e con soli 4 punti che valgono il penultimo posto in classifica. La Fiorentina è attesa domenica 2 novembre al Franchi contro il Lecce.