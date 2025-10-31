Fiorentina, crisi infinita: Pioli vacilla e il sostituto è l'ex Torino

FIRENZE - Firenze ribolle di rabbia. Guarda la classifica di Serie A e trema vedendo la Fiorentina in zona retrocessione, con soli 4 punti e zero vittorie in classifica dopo 9 giornate. Mai così male nella storia viola. E soprattutto teme l'inerzia che si registra in società anche se questa potrebbe avere una data di scadenza breve, forse domenica stessa. Se Pioli mercoledì sera dopo la sconfitta con l'Inter, ha ammesso di non pensare alle dimissioni, anche la società gli ha ribadito la fiducia, nonostante nessuno, considerando la sua grande esperienza e lo sforzo economico tra staff e mercato (oltre 90 milioni), si aspettasse questa situazione. Il tecnico è preoccupato ma ostenta sicurezza di poterne uscire («voglio essere la soluzione» ha detto), però è evidente che se il ruolino di marcia non verrà invertito al più presto, la stagione passerebbe dai «mari e monti promessi in estate» (come ha ricordato lo stesso Pioli nel dopo gara ) a una stagione, quella peraltro che porta al centenario, horror.

"Vita o morte"

Intanto gli obiettivi sono già cambiati ufficia lmente: dalla Champions sventolata a luglio alla lotta salvezza pronunciata da tecnico e dirigenti per la prima volta mercoledì. E ieri lo hanno ribadito alla squadra, con la corsa che deve iniziare già domenica al Franchi contro il Lecce, partita definita nel post gara con l’Inter dal ds Pradè «vita o morte. Lo devono capire i ragazzi e lo dobbiamo capire tutti noi - ha detto - Domenica dobbiamo mettere il coltello tra i denti e andare a combattere». La vittoria contro i salentini sembra dunque l’unico risultato possibile, per i giocatori e per lo stesso tecnico. Iniziano a circolare anche i nomi degli eventuali sostituti di Pioli, con la società che non può non guardarsi intorno. Non siamo ancora al nome preciso o ai contatti diretti ovviamente ma le orecchie fischiano in particolare a Paolo Vanoli.

Non solo Vanoli

L’ex Torino, che ha ancora un contratto con la società granata da cui dovrebbe dunque liberarsi, conosce bene l’ambiente avendo giocato nella Fiorentina (oltre 40 presenze tra il 2000 e il 2002) ma entrare in corsa in una situazione spinosa in cui la rosa viola sta rendendo molto al di sotto del suo valore non è cosa semplice. Serve insomma un carattere grintoso che sappia dare una scossa allo spogliatoio e per questo circola il nome di Daniele De Rossi, sondato già nel 2020 per sostituire Iachini poi confermato dal presidente Commisso, contrariato dalla fuga di notizie non condivise. Proprio per questo e perché il suo nome è troppo legato al ds Pradè, che la tifoseria vorrebbe lontano dalla Fiorentina insieme a Pioli, al momento resta improbabibile. Sullo sfondo anche Thiago Motta, ancora sotto contratto con Juventus che già in estate era stato accostato al club. Poi c’è la suggestione Palladino, a patto che con Pioli venga allontanato o si dimetta anche Pradè: molti tifosi hanno rivalutato quei 65 punti con una rosa completamente rinnovata e i 25 gol di Kean ottenuti dal campano anche se tutto sembra destinato appunto a rimanere suggestione visto che sarebbe difficile ricucire lo strappo di giugno. Intanto la Fiorentina nella gara col Lecce dovrà fare a meno di Gosens che durante l’infrasettimanale con l’Inter è uscito per infortunio: gli esami hanno rilevato un risentimento muscolare al retto femorale della coscia sinistra.