Fiorentina in silenzio stampa, Pioli a rischio esonero, contestazione tifosi: cosa sta succedendo

Continua il momento no della Fiorentina . La formazione viola ha infatti perso 1-0 contro il Lecce , facendo così salire a dieci le partite consecutive in Serie A senza vittorie in questa stagione. Il peggior inizio di sempre . La squadra di Pioli non riesce a vincere, ha grossi problemi in fase difensiva e non riesce a sfruttare la qualità dei propri attaccanti. Per questo il futuro dell'allenatore italiano è in bilico .

Fiorentina in silenzio stampa: ore di riflessioni sul futuro di Pioli

Al termine della partita contro il Lecce, la Fiorentina ha deciso di indire il silenzio stampa. Nessun membro della società, dai dirigenti ai giocatori e passando per l'allenatore stesso, parlarà ai microfoni della tv o in conferenza stampa. Un segnale forte, sintomo della crisi che sta colpendo il club viola. Dopo l'addio dell'ormai ex direttore sportivo Daniele Pradè, ora anche la posizione di Pioli è in dubbio. La dirigenza, infatti, sta valutando se dare ancora fiducia all'ex Milan o se invece cambiare e dare una scossa alla squadra. In caso di esonero, tra i possibili sostituti c'è anche un ex Torino.

Contestazioni fuori dal Franchi

Nel frattempo, i tifosi della Fiorentina hanno deciso di contestare in maniera chiara squadra e società, fermandosi a protestare in gruppo fuori dallo Stadio Franchi. La Viola è al momento penultima in classifica e se il Genoa dovesse vincere contro il Sassuolo nel posticipo del lunedì supererebbe la squadra di Pioli.

