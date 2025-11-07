Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina: il comunicato ufficiale

La Fiorentina è alle prese con una situazione complicatissima in classifica: i Viola si trovano momentaneamente all'ultimo posto in classifica a quattro punti, ancora a secco di vittorie. Un ruolino di marcia che ha costretto, di fatto, la società a sollevare dall'incarico Stefano Pioli , tornato alla Fiorentina dopo la precedente esperienza del 2017, durata fino al 2019. A prendere posto sulla panchina dei Viola sarà l'ex tecnico del Torino, Paolo Vanoli , che ha firmato un contratto annuale con opzione di rinnovo ed alcuni bonus che possono variare a seconda del piazzamento dei Viola in campionato. Vanoli sarà, dunque, impegnato fino alla fine del campionato in una missione tutt'altro che semplice: riportare la Fiorentina nelle zone alte della classifica, tentando di salvare quanto c'è di salvabile in una stagione attualmente drastica.

Vanoli, la nota ufficiale della Fiorentina

"ACF Fiorentina comunica che Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola. Vanoli, nato a Varese il 12 Agosto del 1972, ha allenato in carriera le Nazionali Giovanili Azzurre Under 16, Under 18 e Under 19, lo Spartak Mosca, con cui ha vinto una Coppa di Russia, il Venezia ed il Torino. Il nuovo allenatore gigliato dirigerà il suo primo allenamento al Viola Park nel pomeriggio di oggi." Questa è la nota ufficiale rilasciata dalla Fiorentina per annunciare l'approdo in panchina dell'ex tecnico di Venezia e Torino Paolo Vanoli, con la speranza di poter risollevare il club toscano.