"Mani addosso, bottiglie, sedie che volavano". Fiorentina fuori controllo e il Sassuolo chiede i danni

Spoiler: questo articolo sarà pieno di verbi al condizionale, perché se da una parte ci sono dichiarazioni molto chiare, dall’altra le due società tengono la bocca cucita. La Fiorentina infatti nega, il Sassuolo non commenta quella che, secondo la società neroverde, sarebbe una “non notizia”. Fatto sta che le parole di Massimo Orlando, ex calciatore della Viola, pronunciate a Toscana Tv nel pre partita della gara tra Fiorentina e Verona, sono circostanziate e riguardano la gara che il 6 dicembre ha visto di fronte, al Mapei Stadium, il Sassuolo e la squadra di Vanoli, una gara che gli emiliani hanno vinto 3-1 in rimonta: “Ci sono state mani addosso, bottiglie, sedie che volavano. Mi dicono che il Sassuolo abbia chiesto i danni perché hanno spaccato lo spogliatoio. Me lo hanno detto persone che sono sempre ben informate” ha affermato l’attuale commentatore televisivo. Mani addosso, spogliatoi spaccati… un clima teso quello raccontato da Orlando e, appunto, la paventata richiesta di danni da parte della società neroverde.