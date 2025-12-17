Fagioli, la cura per l'incubo Fiorentina in Serie B: "La svolta per me e la squadra"

FIRENZE - "Pensiamo partita per partita in questo momento, ogni gara è fondamentale. Domani possiamo qualificarci tra le prime otto e saltare il playoff, che sarebbe utile per concentrarci di più sul campionato ". Così, ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match valido per il super girone di Conference League in casa del Losanna, si è espresso il centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli , prodotto del vivaio della Juventus: "Si sta creando un gruppo più solido? Ultimamente siamo stati tanto insieme, giustamente siamo stati e saremo in ritiro. Dobbiamo darci più stimoli tra noi , un aiuto per uscire dalla situazione".

Il rapporto con la tifoseria

"Cosa penso delle polemiche che si stanno accendendo attorno a noi? Dobbiamo rispondere con i risultati e chiudere il dibattito tifosi-città, perché ci stanno dando tutto. Quando le cose vanno male i tifosi della tribuna cominciano a fischiare, la curva ci ha sempre sostenuti e continua a farlo, solo che ora chiedono i risultati", ha aggiunto Nicolò Fagioli, prima di concludere tornando al cocente ko contro l'Hellas: "La partita col Verona può essere un punto di ripartenza? Deve essere una svolta per me, ma soprattutto per la squadra. La prestazione è stata buona e ho visto un bell'atteggiamento. Il malumore è dettato dal risultato, ci sono state cose positive".