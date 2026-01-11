"Fagioli lo vedete tutti. Fiorentina delusa per il pari col Milan, Io arrivo dalla scuola Conte"

Fiorentina-Milan, le dichiarazioni di Vanoli

"Cosa ho detto ai ragazzi? Sono contento che ci sia delusione, vuol dire che hanno capito che abbiamo fatto un'ottima prestazione e non dobbiamo mai mollare. Gli ho detto che sono orgoglioso di loro. Abbiamo affrontato una squadra forte, ma siamo stati bene in campo. Dobbiamo diventare più qualitativi e freddi sotto porta, poi dobbiamo evitare questi uno-due interni che prendiamo spesso. Se ho studiato la partita sfruttando molto gli esterni? Sì, l'avevo preparata in questo modo perché a sinistra loro escono spesso con la mezz'ala. Gosens e Dodò hanno fatto bene, ma la grande partita l'hanno fatta tutti, Brescianini è entrato bene. Stiamo diventando squadra. Ai ragazzi ho detto che da questa prestazione non si può tornare indietro" - ha detto Vanoli a Dazn.

Poi sugli applausi della Curva: "Sappiamo quanto è importante giocare in casa e avere i tifosi dalla nostra parte. Siamo consapevoli che attraverso le prestazioni e lottando per la maglia, i tifosi ci possono aiutare. Noi dobbiamo lavorare in silenzio e rimanere umili. Mi è piaciuta anche la reazione dopo il gol voleva andarla a vincere. Anche se poi mi hanno fatto anche un po' arrabbiare perché potevamo anche perderla". L'allenatore ha detto la sua anche sui due gol subiti nel finale contro Lazio e Milan: "Non ci dobbiamo soffermare sui 4 punti lasciati nel finale, ma sulla prestazioni dell'Olimpico e contro una suadra che non perde d'agosto. Dobbiamo proseguire su questa strada. Dobbiamo essere lucidi, quando lotti per la salvezza è la cosa più importante. Da un mese a questa parte si vedono tante cose positive".