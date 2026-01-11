"Fagioli lo vedete tutti. Fiorentina delusa per il pari col Milan, Io arrivo dalla scuola Conte"

La Fiorentina cestina allo scadere una grande occasione per dare una sonora risposta alla lotta salvezza. La squadra di Vanoli si dimostra in salute, ringrazia De Gea e passa in vantaggio con Comuzzo. Ma al 90' arriva l'ennesima beffa stagionale, con Nkunku che toglie il sorriso a tutto il mondo viola, nonostante il terzo risultato utile di fila. Una buona prestazione da parte dei padroni di casa contro il Milan, come dimostra anche l'applauso dal proprio pubblico. Un'iniezione di fiducia in vista anche delle prossime partite. E ne ha parlato anche il tecnico della Fiorentina al termine del match.
Fiorentina-Milan, le dichiarazioni di Vanoli
"Cosa ho detto ai ragazzi? Sono contento che ci sia delusione, vuol dire che hanno capito che abbiamo fatto un'ottima prestazione e non dobbiamo mai mollare. Gli ho detto che sono orgoglioso di loro. Abbiamo affrontato una squadra forte, ma siamo stati bene in campo. Dobbiamo diventare più qualitativi e freddi sotto porta, poi dobbiamo evitare questi uno-due interni che prendiamo spesso. Se ho studiato la partita sfruttando molto gli esterni? Sì, l'avevo preparata in questo modo perché a sinistra loro escono spesso con la mezz'ala. Gosens e Dodò hanno fatto bene, ma la grande partita l'hanno fatta tutti, Brescianini è entrato bene. Stiamo diventando squadra. Ai ragazzi ho detto che da questa prestazione non si può tornare indietro" - ha detto Vanoli a Dazn.
Poi sugli applausi della Curva: "Sappiamo quanto è importante giocare in casa e avere i tifosi dalla nostra parte. Siamo consapevoli che attraverso le prestazioni e lottando per la maglia, i tifosi ci possono aiutare. Noi dobbiamo lavorare in silenzio e rimanere umili. Mi è piaciuta anche la reazione dopo il gol voleva andarla a vincere. Anche se poi mi hanno fatto anche un po' arrabbiare perché potevamo anche perderla". L'allenatore ha detto la sua anche sui due gol subiti nel finale contro Lazio e Milan: "Non ci dobbiamo soffermare sui 4 punti lasciati nel finale, ma sulla prestazioni dell'Olimpico e contro una suadra che non perde d'agosto. Dobbiamo proseguire su questa strada. Dobbiamo essere lucidi, quando lotti per la salvezza è la cosa più importante. Da un mese a questa parte si vedono tante cose positive".
La conferenza di Vanoli
"Cos'è successo in occasione del rosso? Esagerato ma va bene così. È da un anno che discutere con gli arbitri diventa difficile...". Sui miglioramenti della Fiorentina e la continuità nei 90 minuti: "Siamo stati bravi a non essere negativi nei momenti difficili e a reagire sempre. Già a Roma, nonostante il brutto primo tempo, siamo stati bravi a soffrire. Stasera i ragazzi meritavano una gioia importante ma giocando così arriverà. Questo dev'essere il nostro standard. Abbiamo messo in difficoltà una squadra che non perde da agosto". Su Comuzzo: "Quanto sono felice? Felicissimo perché lo reputo veramente importante. Ha ancora tanto da migliorare, specialmente in fase di possesso, ma è un piacere vederlo allenare".
Poi ha proseguito: "Si mi sono spiegato perché una squadra eccellente come la Fiorentina sta in quella posizione? Vuol dire che non siamo così eccellenti. Ci abbiamo messo un po' per assimilare il cambio di obiettivo, che adesso dev'essere la salvezza. Dobbiamo continuare ad essere lucidi in certi momenti e questo è un punto che da continuità e quindi un risultato importante. A volte il 'dobbiamo vincere' ti mette un peso, noi dobbiamo avere continuità e giocare a calcio come fatto stasera, dove abbiamo calciato 20 volte in porta".
La crescita della Fiorentina nella "scuola Conte"
La Fiorentina nelle ultime partite ha dimostrato una grande crescita fisica e atletica e Vanoli ha spiegato il perché: "Io arrivo dalla scuola Conte, quella del sacrificio e del grande lavoro. Ora stiamo bene, abbiamo più gamba. Ma la situazione che ti ha portato qua è generale, non solo fisica. Adesso dobbiamo smettere di guardare a ciò ma pensare al traguardo tutti insieme. Anche con la Cremonese abbiamo fatto una gran prestazione nonostante il gol solo nel finale. Dobbiamo essere più bravi a concretizzare: Gudmundsson può essere più qualitativo, Moise sta tornando ad essere brillante ma gli manca un po' il gol. Anche Parisi ci sta dando tanto. Uno come Gosens io non l'ho mai avuto, ha tempi di inserimento perfetti. C'è tanto da migliorare ma stasera vanno applauditi" - Sul neo acquisto Brescianini e il mercato: "La società è presente e lo ha dimostrato con Solomon e Brescianini. Io sono in sintonia con loro. La società ha una fame incredibile per uscire dalla crisi e me la sta trasferendo. Brescianini è un altro che aveva tanta voglia di venire a Firenze e per me questo è bellissimo".
L'elogio a Fagioli
Sulla prestazione del centrocampista della Fiorentina: "Lo state vedendo tutti. Io con lui ho un bel rapporto. Guardiamo tante situazioni per migliorare. Ha una personalità tecnica importante e sta aggiungendo la continuità che gli mancava. Sta diventando un giocatore importante per sé, per la Fiorentina e per la Nazionale". Poi ha concluso: "So bene la responsabilità che ho qua e quale dev'essere l'obiettivo. Io sono focalizzato su quello. Siamo una squadra che può e deve fare di più, magari cercando una vittoria con 'furbizia'. Non puoi pretendere di essere sempre bello. Una vittoria come sarebbe potuta essere quella con la Lazio, con piccole astuzie che noi non abbiamo. Ma questa dev'essere la strada".
