Paratici alla Fiorentina, è ufficiale: il comunicato e il messaggio del presidente

''La Fiorentina è lieta di dare il benvenuto al nuovo direttore sportivo Fabio Paratici, che da oggi è ufficialmente operativo presso il Rocco B. Commisso Viola Park''. Così il club viola ha dato il benvenuto all'ex dirigente di Juventus e Tottenham arrivato oggi a Firenze per cominciare la sua nuova avventura, con un contratto fino al 2030. Conclusa l'esperienza in Premier League Paratici torna a lavorare in Italia dopo sei anni e i 30 mesi di inibizione per il caso plusvalenze. Domani, alle 13, la presentazione al centro sportivo.