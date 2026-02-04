Tuttosport.com
Paratici alla Fiorentina, è ufficiale: il comunicato e il messaggio del presidente

L'ex dirigente della Juventus ha firmato un contratto fino al 2030 con i viola. Torna a lavorare in Italia dopo sei anni e i 30 mesi di inibizione per il caso plusvalenze
1 min
Fiorentina

''La Fiorentina è lieta di dare il benvenuto al nuovo direttore sportivo Fabio Paratici, che da oggi è ufficialmente operativo presso il Rocco B. Commisso Viola Park''. Così il club viola ha dato il benvenuto all'ex dirigente di Juventus e Tottenham arrivato oggi a Firenze per cominciare la sua nuova avventura, con un contratto fino al 2030. Conclusa l'esperienza in Premier League Paratici torna a lavorare in Italia dopo sei anni e i 30 mesi di inibizione per il caso plusvalenze. Domani, alle 13, la presentazione al centro sportivo.

Il benvenuto del presidente

"Voglio mandare un caloroso abbraccio a Fabio Paratici, che da oggi entra a far parte della famiglia Fiorentina - il messaggio con cui il presidente Giuseppe B. Commisso ha voluto accogliere il nuovo dirigente -. Siamo estremamente soddisfatti di questa scelta, convinti che la sua esperienza e la sua visione rappresentino un valore aggiunto fondamentale per il nostro progetto sportivo. Non vediamo l'ora di vederlo all'opera per portare avanti insieme questo nuovo percorso di crescita".

