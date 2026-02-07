Kean non ci sta: "Queste cose non si possono accettare. La classifica ci fa paura"

La situazione in classifica della Fiorentina non fa affatto sorridere, e Moise Kean ne sa qualcosa. L'ex centravanti della Juventus è andato in gol nella gara contro il Torino di Vanoli, ma la rete non ha permesso alla squadra di Vanoli di portare a casa l'intera posta in palio. A spezzare i sogni di gloria della Fiorentina ci ha pensato, infatti, Maripan al 94'. La Viola torna a casa con un solo punto e l'amaro in bocca, e al termine della gara Moise Kean ha sottolineato come il tempo è tutt'altro che sereno a Firenze.

Kean: "Non ci abbatteremo, bisogna solo lavorare di più"

"Cosa è successo nel finale? Quello che avete visto, dobbiamo lavorare di più su queste cose. Dobbiamo dare di più, sappiamo che siamo una buona squadra ma un gol così all'ultimo non si può accettare. Di sicuro non ci abbatteremo, bisogna solo lavorare di più". Queste le parole affermate da Kean al termine della sfida contro il Torino, a cui ha poi aggiunto: "Cattiveria? Ne serve assolutamente di più, a nessuno piace stare lì in classifica e lavoriamo per questo. Oggi è andata così, dobbiamo metterci in settimana e lavorare di più". Sulla preoccupante situazione in classifica ha poi affermato: "Fa paura sì, ma non dobbiamo abbatterci. Possiamo dare tanto. Infortunio? Ho avuto dei problemi alla caviglia, ci ho giocato anche sopra. Adesso mi sento meglio, quando il mister mi chiede di dare il massimo cerco di farlo".