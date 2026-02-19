Tuttosport.com
Vanoli e la crescita della Fiorentina: "Non era semplice cambiare strada. Prima del bel gioco..."

Il tecnico viola ha parlato al termine del match vinto 3-0 in Polonia contro lo Jagiellonia nell'andata dei play-off di Conference League: le dichiarazioni
2 min
vanoliConference LeagueFiorentina
Bialystok (Polonia) - "Non era facile far cambiare strada a questa squadra. Prima del bel gioco bisogna costruire uno spirito. Abbiamo fatto un passettino indietro nel gioco, ma abbiamo ottenuto quello spirito per lottare in campionato e in coppa e adesso lo dobbiamo mantenere. Stasera abbiamo interpretato la gara sudando e soffrendo, come a Como. Questa sofferenza è quella che ci porterà avanti in campionato e in Conference, competizione nella quale vogliamo andare sino in fondo". Lo ha detto il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, ai microfoni di Sky Sport, dopo la vittoria per 3-0 sullo Jagiellonia, in trasferta, nei play-off di Conference League.

Conference obiettivo viola

"Da quando sono arrivato ho detto che la Conference è una competizione a cui teniamo, poi chiaramente devo fare tante valutazioni, perché il campionato è come tutti sappiamo - ha aggiunto Vanoli -. Faccio i complimenti a un gruppo di giocatori che ha voluto dimostrare che siamo parte di qualcosa di importante". Secondo Vanoli, la strada da seguire è questa: "Saper soffrire e non essere presuntuosi".

Il ritorno di Ranieri

Con l'assenza di David De Gea tra i pali, Luca Ranieri è tornato a indossare la fascia da capitano. "Sono davvero felice per Luca, c'è stata una gogna esagerata, anche se lui ha riconosciuto i suoi sbagli - ha detto ancora il tecnico del team viola -. Ha passato un momento non facile, ma gli ho detto che questi servono per crescere. Ha saputo reagire, per noi è un valore aggiunto".

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Fiorentina

