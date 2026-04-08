LONDRA (INGHILTERRA) - Conquistati tre punti preziosissimi nello scontro salvezza del Bentegodi contro l'Hellas Verona grazie al sigillo dell'ex Juve Nicolò Fagioli , giovedì 9 aprile la Fiorentina vola a Londra per sfidare il Crystal Palace nell' andata dei quarti di finale di Conference League . Alla vigilia della sfida contro gli inglesi il tecnico della Viola, Paolo Vanoli , presenta il match in conferenza stampa : "Il Crystal Palace fa la Premier League, il campionato più forte al mondo, lontano dal nostro a livello economico. Sono stato qui col Chelsea, il divario è enorme però, come ho detto ai giocatori questa mattina, essere qui deve essere un motivo di orgoglio e gara dopo gara ce la dobbiamo giocare sapendo che arriviamo in un campo molto difficile, piccolo, con 25mila persone, pieno, e con i nostri avversari che hanno costruito i loro successi in casa. Sarà un bellissimo test - prosegue -, servirà grande lucidità perché non è una partita secca quindi dovremo essere bravi a stare dentro la partita e poi sarà un test per vedere la nostra crescita da tanti punti di vista".

Vanoli presenta Crystal Palace-Fiorentina: "Dobbiamo rimanere attaccati a tutto"

"Ho detto ai ragazzi che stiamo facendo qualcosa di importante ma manca l'ultimo pezzo e quello bisogna andarlo a prendere. Dobbiamo rimanere fino alla fine di questa stagione lucidi ed attaccati a tutto. Questi ultimi due mesi sono i più faticosi, i più difficili, perché quando arrivi in cima alla montagna e vedi la vetta sei là e devi essere sempre concentrato e non mollare niente perché l'ultimo pezzo è sempre quello più difficile".

Al Selhurst Park di Londra la Fiorentina cerca conferme dopo i buoni risultati ottenuti nell'ultimo periodo in campionato: "Conosco il loro allenatore (Oliver Glasner ndr), so che viene dalla scuola calcistica del Salisburgo, sempre improntata alla ricerca del gioco e della grande intensità".

Vanoli sul forfait di Kean

Non sarà della sfida Moise Kean - assente anche Parisi -: "Ha manifestato il dolore alla tibia che si porta dietro da tanto. Cerchiamo, come sempre, di gestirlo", sottolinea l'allenatore della Viola pensando alla gara di lunedì alle 20.45 all'Artemio Franchi contro la Lazio. "Questo è lo spirito di gruppo. Sono convinto che quando si gioca da squadra si ottengono anche dei grandi risultati. Non vivo di ricordi, ma vivo di presente e di futuro - evidenzia Vanoli -. I ricordi fanno parte di un qualcosa di bello, fortunatamente con questa maglia, e sono orgoglioso oggi di poter cercare di raggiungere un altro obiettivo come allenatore. Però pensiamo partita dopo partita, sappiamo chi incontriamo, sappiamo benissimo che domani sarà una partita su un campo veramente molto difficile, dovremmo stare attenti e dovremmo fare una grande prestazione". E proprio parlando di Crystal Palace, Vanoli conclude: "Sono la favorita di questo torneo come lo era il Chelsea la scorsa stagione, perché è vero che questa per loro è la prima competizione internazionale però quando inizi a vincere in Premier, e porti a casa trofei come il Community Shield e la FA Cup contro le migliori, è un grande allenamento".