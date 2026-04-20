Lecce-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Non è una partita da ultima spiaggia ma poco ci manca. Mister Eusebio Di Francesco lo sa e pondera con attenzione le sue parole. Il Lecce ha un solo risultato a disposizione: battere la Fiorentina e cercare di scrollarsi di dosso la Cremonese. Microfono aperto. "In settimana abbiamo lavorato ma ora servono orgoglio e voglia di tornare competitivi.Parlare non basta, bisogna lavorare. La squadra fatica a reagire dopo esser passata in svantaggio. Dobbiamo migliorare sotto questo punto di vista. In molte partite abbiamo approcciato bene e meritato di più. Niente alibi: serve dare forza ai ragazzi e coinvolgere anche il pubblico". Sottil non ci sarà, Banda è in forse. "Faremo delle valutazioni domani mattina: ha un problemino fisico. Spero possa essere del gruppo, poi deciderò io". La Fiorentina dovrà invece fare ancora a meno di Moise Kean, assente tra i 24 convocati da Paolo Vanoli: l'attaccante della Fiorentina e della Nazionale, per il perdurante problema alla tibia, ha saltato le ultime due partite di Conference League contro il Crystal Palace e la gara con la Lazio di lunedì scorso. Nel gruppo non figurano neppure gli altri infortunati Fabiano Parisi e Niccolò Fortini pure loro ai box da tempo. Torna a disposizione Dodo assente giovedì in coppa per squalifica.