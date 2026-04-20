Lecce-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Non è una partita da ultima spiaggia ma poco ci manca. Mister Eusebio Di Francesco lo sa e pondera con attenzione le sue parole. Il Lecce ha un solo risultato a disposizione: battere la Fiorentina e cercare di scrollarsi di dosso la Cremonese. Microfono aperto. "In settimana abbiamo lavorato ma ora servono orgoglio e voglia di tornare competitivi.Parlare non basta, bisogna lavorare. La squadra fatica a reagire dopo esser passata in svantaggio. Dobbiamo migliorare sotto questo punto di vista. In molte partite abbiamo approcciato bene e meritato di più. Niente alibi: serve dare forza ai ragazzi e coinvolgere anche il pubblico". Sottil non ci sarà, Banda è in forse. "Faremo delle valutazioni domani mattina: ha un problemino fisico. Spero possa essere del gruppo, poi deciderò io". La Fiorentina dovrà invece fare ancora a meno di Moise Kean, assente tra i 24 convocati da Paolo Vanoli: l'attaccante della Fiorentina e della Nazionale, per il perdurante problema alla tibia, ha saltato le ultime due partite di Conference League contro il Crystal Palace e la gara con la Lazio di lunedì scorso. Nel gruppo non figurano neppure gli altri infortunati Fabiano Parisi e Niccolò Fortini pure loro ai box da tempo. Torna a disposizione Dodo assente giovedì in coppa per squalifica.
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Lecce-Fiorentina: diretta tv e streaming
La sfida tra i salentini ed il club toscano chiude di fatto la 33esima giornata, con il match in programma alle 20:45. Sarà possibile assistere la gara in diretta esclusiva su DAZN.
Lecce-Fiorentina: le probabili formazioni
LECCE(4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. Allenatore: Di Francesco. A disposizione: Fruchtl, Samooja, Perez, Jean, Ndaba, Helgason, Sala, Coulibaly, Marchwinski, Ndri, Cheddira. Indisponibili: Camarda, Gaspar, Fofana, Sottil, Berisha. Squalificati: nessuno. Diffidati: Tiago Gabriel.
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Rugani, Ranieri, Gosens; Fagioli; Solomon, Mandragora, Ndour, Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Vanoli. A disposizione: Christensen, Lezzerini, Comuzzo, Pongracic, Kospo, Kouadio, Balbo, Brescianini, Fabbian, Harrison, Fazzini, Braschi, Puzzoli. Indisponibili: Fortini, Kean, Lamptey, Parisi. Squalificati: nessuno. Diffidati: Kean, Pongracic.
ARBITRO: Maresca. ASSISTENTI: Colarossi-Dei Giudici. IV UOMO: Perri. VAR: Doveri. AVAR: Camplone.