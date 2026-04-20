Vanoli dopo Lecce: "La Fiorentina del passato l'avrebbe persa". E sul futuro...

"Non mi piace guardare indietro"

Dopo l'eliminazione dalla Conference League, la Fiorentina riparte con un pari in campionato a Lecce che tiene la viola a distanza di sicurezza dalla zona rossa della classifica. Al termine della sfida del Via del Mare, il tecnico dellaha parlato così ai microfoni di Dazn: "La mia preoccupazione era venire qua dopo gli ultimi impegni ravvicinati, nel secondo tempo si è visto che abbiamo pagato gli sforzi. Queste partite qua una volta le avresti perse, invece siamo stati bravi. Faccio i complimenti ai ragazzi".

Poi prosegue: "Con la rosa al completo abbiamo un valore e lo abbiamo dimostrato nel girone di ritorno dove siamo diventati squadra. Sicuramente abbiamo alternato le prestazioni, ma anche in Conference abbiamo pagato il dover fare il nostro in campionato. Sapevo che era una partita insidiosa oggi, soprattutto nel secondo tempo siamo stati in partita seppur soffrendo". Sul momento di Gudmundsson: "Nel calcio di oggi il sistema di gioco può variare, lui può giocare ovunque. Nel primo tempo lo abbiamo trovato poco tra le linee perché è mancata qualità. I ragazzi devono capire che la Fiorentina viene prima di tutto, per le due qualità qualcosa si poteva fare di più, ma la sua prestazione per impegno rimane ottimo". E chiude: "Sono frasi banali, lo so, ma le difficoltà di queste partite sono evidenti quando sei in un momento che hai la rosa corta. Dobbiamo guardare avanti e poi si faranno i processi, a me non piace guardare indietro, mi piace guardare avanti per avere una crescita".